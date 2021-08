Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Balzhausen (Kreis Günbzurg) schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor der Mann bei der Montage eines Stahlgerüstes das Gleichgewicht und stürzte drei Meter in die Tiefe. Er wurde mit mehreren Frakturen an Armen und Beinen in das Uniklinikum Augsburg gebracht.