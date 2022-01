per Mail teilen

Folgenschwerer Fehler eines Lkw-Fahrers in Neu-Ulm: Er vergisst einen Kollegen auf dem Lkw-Dach.

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Neu-Ulm schwer verletzt worden. Der 32-Jährige hatte in einer Firmenhalle vom Dach eines Lkw einen Abladevorgang beobachtet. Nachdem der Lkw leer war, wollte der Fahrer aus der Halle fahren, dabei vergaß er den Kollegen auf dem Fahrzeug. Der 32-Jährige wurde eingeklemmt und musste in eine Klinik gebracht werden.