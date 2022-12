Betrunkener bedroht in Aalen Autofahrer mit Pistole

per Mail teilen

Ein Mann hat am Freitag in Aalen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mit gezogener Pistole bedrohte er Autofahrer und Passanten. Dabei hatte er vier Promille Alkohol im Blut.

Ein 49-jähriger Mann hat am Freitagmittag an einem Kreisverkehr in Aalen mit gezogener Pistole mehrere Autofahrer und Passanten angehalten und bedroht. Nach Angaben der Polizei zielte er dabei den Menschen teilweise auch ins Gesicht.

Passanten hatten sich über Notruf gemeldet und die Beamten im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen auf dem Laufenden gehalten. Der 49-Jährige wurde an einem Spielplatz überwältigt. Dabei, so die Polizei, habe er die Pistole, eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe, noch in der Hand gehalten.

49-Jähriger hatte vier Promille Alkohol im Blut

Wie sich herausstellte, hatte der Mann fast vier Promille Alkohol im Blut. Der 49-Jährige wurde auf der Polizeidienststelle angehört. Ein Richter ordnete an, ihn bis Samstagmorgen in Gewahrsam zu nehmen. Zudem erwarten ihn entsprechende Strafanzeigen. Bislang sei bekannt, dass eine Anwohnerin, ein Autofahrer sowie eine 15 Jahre alte Fußgängerin bedroht wurden.

Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen zu melden. Eventuell sei der Mann, der mit einer weiß-grauen Camouflagehose, einer schwarzen Jacke und einem grauen Basecap bekleidet war, auch noch andernorts aufgefallen.