Zwei Kinder sind am Donnerstag in Aalen-Hofherrnweiler auf dem Heimweg von einem Mann bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, hat er ein Messer gezeigt und eine Drohung ausgesprochen.

Ein 55-jähriger Mann soll am Donnerstag in Aalen-Hofherrnweiler zwei Geschwisterkinder mit einem Messer bedroht haben. Die Kinder waren nach der Schule in der Nägeleshofstraße auf dem Heimweg, als der Mann ihnen laut Polizei das Messer zeigte und eine Drohung aussprach. Über den Inhalt der Drohung machte die Polizei keine Angaben.

Die zwei Kinder, ein elfjähriges Mädchen und ein Geschwisterkind, rannten weg. Sie suchten in einem Fitnessstudio in der Nähe Schutz. Dort wurden sie von ihrem Vater abgeholt. Alter und Geschlecht des Geschwisterkindes teilte die Polizei nicht mit.

Als Tatverdächtigen ermittelte die Polizei einen 55-jährigen Mann. Beamte hatten ihn unweit der Nägeleshofstraße angetroffen und kontrolliert, das Messer nahmen sie ihm ab.