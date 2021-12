Suche nach vermisstem Mann aus Neu-Ulm

Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann aus Neu-Ulm. Von dem 32-Jährigen fehlt seit dem frühen Morgen des 25. Oktobers jede Spur. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde kurze Zeit nach dem Verschwinden des Mannes dessen Auto - ein blauer Toyota Aygo - in der Ludwigsstraße in Neu-Ulm entdeckt. Der 32-Jährige sei an diesem Tag nicht bei seiner Arbeitsstelle in Weißenhorn erschienen. Er ist etwa 1,75 Meter groß, wiegt rund 90 Kilogramm und trägt eine Arbeitshose, eine Bomberjacke und Sneakers in Schwarz. Hinweise nimmt die Polizei in Neu-Ulm entgegen.