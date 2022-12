Mann aus dem Kreis Neu-Ulm droht Missbrauch von Kindern an

Ein Mann aus dem Kreis Neu-Ulm ist in Nürnberg festgenommen worden. Er soll dort Eltern den Missbrauch ihrer Kinder angedroht haben. Sein Vorgehen war laut Polizei "absonderlich".

Ein 42-jähriger Mann aus dem Kreis Neu-Ulm ist in Nürnberg als mutmaßlicher Sexualstraftäter festgenommen worden. Er soll Eltern den Missbrauch ihrer Kinder angedroht haben. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann den Eltern Kleidung der Kinder zugeschickt.

Mann klaut Unterwäsche in Kindergärten und Grundschulen

Er soll seit Oktober in sechs Kindertagesstätten und Grundschulen im Norden von Nürnberg eingebrochen sein. Er klaute Wechselkleidung der Kinder, darunter auch Unterwäsche. In mindestens zwei Fällen habe er die gestohlene Kleidung in einer Tüte an die Eltern geschickt. In einem Schreiben schilderte er seine sexuelle Fantasien und drohte mit dem Missbrauch der Kinder.

Die Polizei vermutete schnell einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen und den Schreiben an die Familien. Womöglich stand der Täter kurz vor der Ausführung von Sexualstraftaten.

Mutmaßlicher Täter nach Einbruch in Grundschule festgenommen

Die Polizei nahm den 42-Jährigen nach einem weiteren Einbruch in eine Grundschule Anfang Dezember in der Nähe des Tatorts fest. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten geklaute Wechselkleidung von Kindern und weitere Schreiben mit pädophilen Inhalten. Inzwischen wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Der Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm soll sich aus beruflichen Gründen seit zwei Jahren regelmäßig in Nürnberg aufgehalten haben.