Die Polizei hat in einer Aalener Autowerkstatt mehrere Hundewelpen beschlagnahmt. Der Betreiber soll die Tiere dort zum Verkauf angeboten haben. Er ist der dritte ähnliche Fall innerhalb weniger Wochen.

Als die Beamten die Werkstatt in Aalen überprüften, entdeckten sie eine Holzkiste mit acht Welpen verschiedener Rassen. Polizeipräsidium Aalen

Anrufer hatten der Polizei von dem mutmaßlich illegalen Geschäft berichtet. Als die Beamten die Werkstatt überprüften, entdeckten sie eine Holzkiste mit acht Welpen verschiedener Rassen.

Es bestehe laut Polizei der Verdacht, dass die Hunde zum Verkauf aus Osteuropa illegal eingeführt wurden. Das Veterinäramt des Ostalbkreises sei hinzugezogen worden.

Hunde in Quarantäne

Die Tiere seien nun beschlagnahmt und in Quarantäne. Dem Werkstattbetreiber drohe ein Bußgeld, so ein Polizeisprecher. In den vergangenen Wochen hatten in Ulm und im Kreis Biberach Funde vernachlässigter Hundewelpen Polizei und Veterinärämter beschäftigt.