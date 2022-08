per Mail teilen

Die Polizei in Aalen hat Mittwochnacht den Hinweis bekommen, dass ein nackter Mann durch die Stadt läuft. Nach eigenen Angaben war der 50-Jährige auf dem Weg in die Kirche.

Das Polizeirevier erhielt die Mitteilung gegen Mitternacht: Ein nackter Mann sei in der Wellandstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Tatsächlich traf eine Streife kurze Zeit später einen unbekleideten 50-Jährigen an.

Nackt, wie er geboren wurde, auf dem Weg zur Kirche

Er gab laut Polizei an, einen Joint geraucht zu haben und nun nackt, wie er geboren wurde, in die Kirche gehen zu wollen. Die Streife habe den Mann nach Hause gebracht. Dort habe er den Polizisten freiwillig ein Gefäß übergeben, das offenbar mit Cannabis gefüllt war.