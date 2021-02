Das Impfzentrum Ulm zieht eine gemischte Bilanz seiner bisherigen Arbeit. Der Impfbetrieb verlaufe gut und weitgehend reibungslos, teilten die Organisatoren mit. Wegen des Impfstoffmangels arbeite man jedoch weit unter den Möglichkeiten. Mehr als 38.000 Impfdosen sind bislang verimpft worden. Dennoch werde im Moment nur ein Viertel der Kapazitäten des Impfzentrums Ulm tatsächlich genutzt, heißt es in einer Mitteilung. Wegen des Impfstoffmangels musste die Zahl der Impfungen sogar von 1.000 pro Tag auf 900 pro Tag begrenzt werden. In dieser Woche werde sich die Situation aber entspannen, wenn wie angekündigt der Impfstoff von AstraZeneca eintrifft. Viele Menschen hatten offenbar Probleme, einen Termin für ihre Zweitimpfung auszumachen. Hier bietet das Impfzentrum Ulm vorübergehend eine pragmatische Lösung an: Wer eine Erstimpfung in seinem Impfbuch nachweisen kann, erhält nach genau 21 Tagen auch seine Zweitimpfung - und zwar ohne erneute Terminvergabe.