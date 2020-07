Ein Mammut in Originalgröße ist die neue Attraktion des Archäoparks bei Niederstotzingen im Kreis Heidenheim. Die Nachbildung des fast vier Meter hohen und sechs Meter lange Wollhaarmammuts, das vor Jahrtausenden im Lonetal lebte, wurde am Sonntag offiziell an die Parkleitung übergeben. Es ist eine Spende des ehemaligen Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Michael Rogowski, und seiner Frau Gabriele. In einer neuen Sonderausstellung zeigt der Archäopark bis Ende Oktober zudem „Raubtiere der Eiszeit“.