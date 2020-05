Der 1.Mai war eigentlich ein Totalausfall. Ausflüge, Biergarten und Grillen fielen ins Wasser. Nicht allein wegen der Corona-Pandemie, sondern vor allem wegen des Wetters. Doch Mai-Scherze gab es. Auch welche, die die Polizei beschäftigten.

In der Freinacht gab es diesmal insgesamt weniger Mai-Scherze als sonst üblich, aber auch einige derbe, die zu Anzeigen führten. 76 Einsätze verzeichnete die Polizeidirektion Schwaben Süd-West in Kempten in der Nacht auf den 1.Mai. Im vergangenen Jahr waren es mehr als doppelt so viele. Auch in den Polizeidirektionen Ulm und Aalen hatten die Beamten deutlich weniger zu tun.

Mai-Scherze gabs auch in diesem Jahr, wenn auch nicht unbedingt zur Freude des Besitzers dieses Anhängers. Der Anhänger wurde in Heubach-Lautern (Ostalbkreis) auf einem Brückengeländer "aufgebockt". onw-images.de/Marius Bulling

Anhänger "aufgebockt", Einhorn mit Corona-Mundschutz

In Heubach-Lautern (Ostalbkreis) staunte der Besitzer eines Autohängers nicht schlecht: Unbekannte hatten den Anhänger auf einem Brückengelänger aufgebockt. Am Rathaus der Gemeinde hing ein Schild mit der Aufschrift "Spielplatz gesperrt". In Schwäbisch Gmünd wurde dem Wappentier der Stadt, dem Einhorn, ein Corona-Mundschutz verpasst. Einfallsreichtum gepaart mit Witz konnte man in Rainau-Schwabsberg (Ostalbkreis) bewundern. Dort wurde ein "Klopapierautomat" aufgehängt.

Verwirrung im Kreis Heidenheim: Ortschilder ausgetauscht

Verwirrung herrschte am Morgen des 1.Mai in südlichen Landkreis Heidenheim. Unbekannte hatten dort eine Reihe von Ortsschildern vertauscht. So waren unter anderem die Schilder von Sontheim, Sachsenhausen, Hermaringen, Dettingen und Heuchlingen bunt durcheinander.

Maibaum-Aufstellen als "Bewegung an frischer Luft"

Auch wenn fast alle Gemeinden das Aufstellen eines großen Maibaums in diesem Jahr wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt hatten: Das Aufstellen von kleinen Birken für die Liebste war trotz Corona-Pandemie erlaubt. Ein Sprecher der bayerischen Polizei wertete das als "Bewegung an der frischen Luft".