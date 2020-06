In mehreren Städten in der Region werden am Mittwoch erneut Mahnwachen gegen Rassismus veranstaltet. Anlass ist der rassistische Terroranschlag in Hanau vor einer Woche. In Biberach fordert das Bündnis für Demokratie und Toleranz Menschen ab 21:45 Uhr dazu auf, mit einer Kerze auf den Marktplatz zu kommen. Um genau 21:58 will die Stadtverwaltung dann die Beleuchtung des Marktplatzes ausschalten. Das ist der Zeitpunkt, zu dem der Anschlag in Hanau begann. Weitere Mahnwachen gibt es um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Laichingen im Alb-Donau-Kreis und um 19 Uhr in Höchstädt im Kreis Dillingen. In Aalen trafen sich 300 Teilnehmer auf Einladung von Oberbürgermeister Thilo Rentschler und dem Integrationsausschuss am Mittag im Rathausfoyer.