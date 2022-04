Rund einhundert Menschen haben sich am Sonntag Nachmittag auf dem Ulmer Münsterplatz an einer Mahnwache der Ukrainischen Gemeinde Ulm/Neu-Ulm beteiligt. Dabei wollten die Veranstalter nach eigenen Angaben auch an das Massaker in der ostukrainischen Stadt Butscha erinnern. Viele Teilnehmende der Mahnwache legten sich dazu auf den Boden und es ertönte eine Luftsirene.