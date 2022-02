IG Metall: Sozialplan bei Autozulieferer Magna Bopfingen steht

per Mail teilen

Es ist ein harter Schlag für die Kleinstadt Bopfingen: Die letzten 220 Mitarbeiter des Magna-Werkes werden Ende des kommenden Jahres ihre Arbeitsplätze verlieren. Jetzt steht der Sozialplan für sie.

Ende der Fahnenstange: Der Standort von "Magna" in Bopfingen soll bis Ende nächsten Jahres geschlossen werden. 220 Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Hendrik Schmidt

In Bopfingen stellt der kanadisch-österreichische Konzern bislang vor allem Achsen für große Autokonzerne her. Ende 2022 wird der Standort geschlossen. Was aus den 220 Mitarbeitern werden soll, war bisher unklar. Nun steht nach Gewerkschaftsangaben der Sozialplan. Die IG Metall hat nach langen Gesprächen mit der Arbeitgeberseite eine Abfindung herausgehandelt (Video).

Eine Million Euro für Weiterbildung

Außerdem stellt Magna eine Million Euro bereit für Weiterbildungsmaßnahmen. Damit sollen die 220 Menschen fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt. Die Qualifizierungsmaßnahmen laufen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Sie starten nach Gewerkschaftsangaben sofort und dauern über ein Jahr.

Zukunft der Gebäude unklar

Wie die Werksgebäude künftig genutzt werden sollen, ist noch nicht klar. Es gibt Vorschläge für die Umnutzung als Forschungseinrichtung. Auch Kommunalpolitiker haben sich in die Diskussion eingeschaltet.