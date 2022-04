Das neue Magietheater des Zauberers Florian Zimmer in Neu-Ulm startet am Mittwoch seinen Vorverkauf. Trotz Pandemie gehe er davon aus, dass das Theater in dem neuen Gebäude am 15. Juni öffnen wird, teilte Zimmer mit. Die Eintrittskarten kosten zwischen 59 und 99 Euro und beinhalten neben der Zaubershow unterschiedliche Gastronomieangebote.