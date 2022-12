Zwei junge Männer auf Gerüst am Ulmer Münster festgenommen

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen am Ulmer Münster zwei junge Männer festgenommen, die sich auf einem Turmgerüst versteckt hatten. Sie befanden sich in etwa 30 Meter Höhe.

Ein Passant hatte am Donnerstagmorgen mehrere Personen auf einem Turmgerüst am Ulmer Münster gemeldet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten Beamte schließlich zwei junge Männer. Die beiden 20-Jährigen hatten sich in etwa 30 Meter Höhe auf dem Gerüst versteckt. Einige Stunden später wurde ein dritter 20-Jähriger in einem gesperrten Bereich des Münsters entdeckt. Alle Drei wurden vorläufig festgenommen. Warum die jungen Männer aufs Ulmer Münster kletterten, ist unklar Die jungen Männer zeigten den Beamten bei der Überprüfung gefälschte Ausweise. In ihrem Hotelzimmer fand die Polizei dann die echten Papiere. Demnach stammen die drei 20-jährigen Männer aus Frankreich. Wie lange und in welchen Bereichen des Münsters sich die drei Männer aufhielten, war zunächst unklar. Sie wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch und Urkundenfälschung ermittelt. Warum die Männer auf das Gerüst kletterten und gefälschte Ausweise bei sich hatten, ist nicht klar.