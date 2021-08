per Mail teilen

Auf einem Getreidefeld bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) ist am späten Samstagnachmittag ein Mähdrescher in Brand geraten. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Durch die Flammen wurden auch Teiles des Getreidefeldes in Brand gesetzt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.