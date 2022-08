Mahnwache am "Hiroshima-Tag" in Ellwangen

In Ellwangen findet eine Mahnwache am Fuchseck zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des „Hiroshima-Tages“ statt. Veranstalter ist das Aktionsbündnis Mahnwache.

Heute vor 77 Jahren warfen US-Streitkräfte die erste Atombombe auf die japanische Stadt. Bei der Mahnwache in Ellwangen wird der Opfer gedacht: Bei den Atombombenexplosionen am 6. August 1945 in Hiroshima und drei Tage später in Nagasaki waren insgesamt mehr als 200.000 Menschen getötet worden.

Appell: Atomwaffen-Verbotsantrag unterzeichnen

In Ellwangen soll aber auch über die aktuellen Gefahren eines Atomkrieges gesprochen werden. Die Gedenkveranstaltung am Fuchseck will nach Auskunft der Organisatoren einen starken Appell an die Bundesregierung und die Atomwaffenstaaten richten, den von der UNO beschlossenen Atomwaffen-Verbotsantrag zu unterzeichnen.