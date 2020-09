Beim Brand einer Halle in einem Gewerbegebiet in Offenburg (Ortenaukreis) ist am späten Montagnachmittag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Halle im Offenburger Nordwesten wurde als Miet-KfZ-Werkstatt genutzt. Vermutlich aufgrund von Schweißarbeiten an einem Auto war der Brand gegen 17:30 Uhr ausgebrochen, so die Polizei. Der Nutzer der Werkstatt wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt. Er hatte versucht, den Brand zu löschen. Mit 77 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Auch Drehleitern und Atemschutztrupps waren im Einsatz. Gegen 22:30 Uhr waren die letzten Glutnester gelöscht. mehr...