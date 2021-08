per Mail teilen

Klassenzimmer mit schlechter Lüftungsmöglichkeit werden in Aalen wegen der Corona-Pandemie mit Luftfiltergeräten ausgestattet. Das hat der Gemeinderat gestern in einer Sondersitzung beschlossen. Für 20 Klassenzimmer werden demnach sofort mobile Luftreiniger angeschafft. Für alle weiteren Geräte arbeitet die Verwaltung einen Kosten- und Zeitplan aus. Der Antrag der Grünen, alle Klassenzimmer ohne Lüftungsanlagen bis zum Schulbeginn mit mobilen Luftreinigern auszustatten, wurde zuvor abgelehnt. Allerdings sollen überall CO2-Messgeräte aufgestellt werden, auch in den Kitas. Fast vier Stunden lang hatte der Aalener Gemeinderat um diese Beschlüsse gerungen. Die Schulen waren im Vorfeld auch gefragt worden. Zwölf waren für eine Vollausstattung oder Ergänzung, acht sahen keinen weiteren Bedarf.