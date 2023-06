Unbekannte sind in Heidenheim in ein Schützenheim eingebrochen und haben mehrere Luftgewehre gestohlen. Die Verantwortlichen bemerkten den Einbruch am Mittwochabend.

Unbekannte haben aus einem Schützenhaus in Heidenheim mehrere Luftgewehre samt passender Munition gestohlen. Die Verantwortlichen des Schützenvereins bemerkten den Einbruch laut Polizei am Mittwochabend. Eigentlich haben die Vereinsmitglieder lediglich im Schützenheim nach dem Rechten schauen wollen, so die Polizei. Zunächst sei ihnen aufgefallen, dass im Bereich der Theke Schubladen und Schränke offen standen. Daraufhin habe der Vorstand des Schützenvereins die gesamte Anlage kontrolliert. Einbrecher durchsuchen gesamtes Schützenheim Mehrere Räume und Schränke seien mit Gewalt geöffnet worden, einen Tresor konnten die Einbrecher aber nicht aufbrechen, so die Polizei. Die Ermittler haben vor Ort Spuren gesichert. Wie die Einbrecher in das Schützenheim gelangt sind, ist noch unklar.