Auch in der Region gibt es keine Einigkeit zum Thema Luftfilteranlagen für Klassenzimmer. Die einen wollen sie für einen normalen Unterricht nach den Ferien, die anderen bestreiten die Wirksamkeit.

Im Stadtrat von Neu-Ulm hat man die Entscheidung darüber, ob die Stadt Luftfilteranlagen anschafft, auf den 21. Juli vertagt. In Heidenheim wurde hingegen schon beschlossen, keine Luftfilteranlagen zu kaufen. Deswegen sind viele Eltern in Heidenheim enttäuscht. Die Vorsitzende des Gesamtelternbeirats Heidenheim Silke von Fürich aber hat auch Verständnis. Die Anschaffung sei teuer, sagt sie.

"Wir sprechen hier von enormen Investitionen und einem riesengroßen Aufwand, der, Förderung hin oder her, vom Bund an die Länder an die Kommunen nach unten durchgereicht wurde."

Mit der Frage nach einer Anschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für die Klassenzimmer hat sich die Stadt Heidenheim intensiv auseinandergesetzt, sagt der Fachbereichsleiter Familie, Bildung und Sport der Stadt Heidenheim, Matthias Heisler. Man sei in der Abwägung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Lufteinigungsgeräte die Fensterlüftung nicht ersetzen. Die Anschaffung würde in keinem Verhältnis zum Nutzen der Geräte stehen. Hinzu käme, dass die Schulverordnung das Lüften vorschreibt, unabhängig davon, ob es in dem Klassenzimmer Luftfilteranlagen gibt oder nicht, so Heisler

In Aalen sind 41 Lufterfilteranlagen im Einsatz

In Aalen hingegen hat die Stadt im Januar in den städtischen Schulen 41 Luftfilteranlagen in Betrieb genommen. Bei Untersuchungen stellte sich heraus, dass dadurch das Infektionsrisiko um 65% gesenkt wurde. Allerdings konnte allein durch richtiges Lüften auch in den als kritisch eingestuften Räumen die Luftqualität verbessert werden.

Ulm will Luftfilteranlagen anschaffen

In Ulm wird gerade untersucht, welche Klassenzimmer nicht belüftet werden können und daher vom Land bei der Anschaffung der mobilen Luftreiniger finanziell gefördert werden könnten.

"Wir sind bereit, solche Luftfilteranlagen zu kaufen, dort wo die Voraussetzungen gegeben sind. Ich gehe aber davon aus, dass es dann nicht sehr viele solcher Anlagen sind."

Klar ist schon jetzt, dass die Stadt wohl nicht alle benötigten Luftreinigungsgeräte gleich zum Schuljahresbeginn anschaffen kann. Der Ulmer Gesamtelternbeirat begrüßt die Anschaffung von Luftfiltergeräten.

"Dieses Thema hat viele Eltern bewegt. Gerade jetzt wachsen die Erwartungen nach klaren Planungen fürs neue Schuljahr."

Die Förderung der Anschaffung von Luftfilteranlagen des Landes Baden-Württemberg wird voraussichtlich an Bedingungen geknüpft werden. Dazu zählt, dass die Anschaffung gefördert wird, wenn die Räume sonst nicht belüftet werden können. Die Kriterien sollen laut Gerhard Semler voraussichtlich am Freitag veröffentlicht werden.

Keine private Anschaffung von Luftfilteranlagen gewünscht

Sowohl die Städte als auch die Elternbeiräte lehnen es ab, das Eltern, Sponsoren oder Fördervereine bei der Anschaffung aushelfen. Neben den Fragen wie Sicherheit, Wartung und Unterhaltungskosten sei das auch eine Frage der Gleichbehandlung, Fairness und zuletzt nicht die Aufgabe der Eltern. Entsprechende Anfragen haben die Städte Ulm und Heidenheim seit dem letzten Lockdown stets abgelehnt.