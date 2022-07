Luftbeobachtung wegen Waldbrandgefahr startet

Wegen akuter Waldbrandgefahr werden ab Donnerstag die Wälder im gesamten Regierungsbezirk Schwaben aus der Luft beobachtet. Dies hat die Regierung von Schwaben Mittwoch unter anderem für die Kreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm angeordnet. In den Nachmittagsstunden halten speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern über den Wäldern nach Brandherden Ausschau. Die Flüge finden immer am Nachmittag statt. Zu dieser Zeit ist die Waldbrandgefahr nach Angaben der Behörde am Größten. Die Beobachtung aus der Luft habe sich in den vergangenen Jahren bewährt. So konnten in Schwaben schon einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und gelöscht werden.