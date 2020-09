per Mail teilen

In Neu-Ulm ist die ausreichende Durchlüftung der Schulräume gewährleistet. Das geht aus einem Bericht an den Bauausschuss der Stadt hervor. Durch das regelmäßige Öffnen der Fenster sei in den zwölf Schulen und zehn Kitas ein ausreichender Luftwechsel sichergestellt. Ein Umbau sei nicht nötig. Die SPD-Fraktion hatte beantragt, die Lüftungsmöglichkeiten wegen der Corona-Pandemie zu prüfen.