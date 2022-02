Ludwig-Erhard-Brücke teilweise gesperrt

In Ulm müssen sich Autofahrer im März und April auf noch größere Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind zeitweise komplett gesperrte Fahrspuren auf der Ludwig-Erhard-Brücke, einer der wichtigsten Brücken Richtung Innenstadt. Vom 10. bis zum. 14. März ist die Ludwig-Erhard-Brücke stadtauswärts, also Richtung Blaubeurer Ring gesperrt. Vor allem in dieser Zeit rechnen die Verkehrsplaner mit langen Staus. Ende April folgt dann die Teilsperrung stadteinwärts. Umleitungen werden laut Stadt ausgeschildert. Bis Ende Juni wird die Verkehrsführung auf der Ludwig-Erhard-Brücke immer wieder geändert. In den kommenden Monaten soll der Straßenbelag neu asphaltiert und abgedichtet werden, sodass kein Wasser mehr in den Brücken-Beton eindringen kann. Die schon seit Monaten laufende Sanierung der maroden Brücke kostet insgesamt rund neun Million Euro.