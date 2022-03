Teilsperrung der Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm: Damit rechnen Verkehrsplaner

Ab Donnerstagabend müssen sich Autofahrer in Ulm auf deutlich mehr Staus einstellen. Die Ludwig-Erhard-Brücke, eine der wichtigsten Brücken in Ulm, wird teilweise gesperrt.

Die Ludwig-Erhard-Brücke ist ab Donnerstagabend teilweise gesperrt. SWR

Wer im Feierabendverkehr in der Ulmer Innenstadt mit dem Auto unterwegs ist, der kennt das Bild: querstehende Autos auf Kreuzungen und vollgestopfte Straßen. Ab Donnerstag wird das Nervenkostüm vieler Autofahrerinnen und Autofahrer noch mehr auf die Probe gestellt. Ab 21 Uhr kommen sie zwar noch über die Ludwig-Erhard-Brücke in die Ulmer Innenstadt rein, aber nicht mehr raus. Bis einschließlich Montagmorgen, 5 Uhr, ist die Spur auf der Brücke am Ulmer Hauptbahnhof stadtauswärts gesperrt.

Es werden zwei Umleitungen während der Sperrung ausgeschildert - im Norden über die B10 sowie im Süden über die Neue Straße. Stadt Ulm

Zwei Umleitungsstrecken hat die Stadt ausgeschildert. Eine führt durch die Innenstadt über die Neue Straße, die andere in Richtung Norden über die B10. Alternativen, die auch Ulms Baubürgermeister Tim von Winning (parteilos) als "nicht so leistungsfähig wie die Ludwig-Erhard-Brücke" erachtet. Er rechnet mit vollen Straßen und einer "sehr angespannten Situation", sagte er dem SWR.

Wer dem Chaos entgehen möchte, dem rät von Winning seine Zeiten anzupassen und nicht zur Rush Hour unterwegs zu sein. Auch Öffentliche Verkehrsmittel sollten genutzt werden. Dabei werden wegen der Sanierung der Ludwig-Erhard-Brücke laut Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm aber auch einige Busse umgeleitet und Haltestellen nicht angefahren.

Vorwarnung mit Schildern und über Presse

Auf die Sperrung habe die Stadt bereits seit ein paar Wochen aufmerksam gemacht, so von Winning. Auf der Strecke selbst stehen große Schilder mit LEDs. Über Social-Media-Kanäle und die Lokalpresse habe man die Bevölkerung informiert. Eine Alternative zur Teilsperrung gebe es nicht.

"Wir haben leider keine andere Möglichkeit. Wir haben viel untersucht und es ist die einzige Chance einigermaßen sinnvoll diese Sanierung der Brücke voranzubringen."

Von Donnerstagabend bis Montagmorgen wird rund um die Uhr an der Brücke gearbeitet. Seit vergangenem Jahr wird das Bauwerk saniert. Im November 2017 waren mehrere Hohlstellen in der Brücke festgestellt worden. Feuchtigkeit hatte laut Stadt das Fundament angegriffen, Teile der Brücke drohten auf die Gleise am Bahnhof zu fallen. Die seitlichen Bereiche der Brücke wurden saniert, auch Rad- und Fußweg sind fertig. Jetzt muss die Fahrbahn neu asphaltiert und abgedichtet werden, sodass kein Wasser mehr in den Brücken-Beton eindringen kann.

So soll die Ludwig-Erhard-Brücke aussehen, wenn die Sanierung abgeschlossen ist. Stadt Ulm

Die Ludwig-Erhard-Brücke ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Ulm. Täglich fahren rund 35.000 Fahrzeuge über die Brücke. Die Sanierung kostet laut Stadt rund neun Million Euro. Die Bauarbeiten sollen Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen sein. Davor kommt jedoch eine weitere Sperrung auf die Autofahrer zu. Denn vom 28. April bis 2. Mai soll die Fahrbahn dann stadteinwärts gesperrt werden.