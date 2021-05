per Mail teilen

Mit dem Einsatz der Luca-App sollen Corona-Infektionsketten schneller durchbrochen werden können. Behörden im Ostalbkreis setzen die App bereits ein. Jetzt startet der Kreis Heidenheim. Es gibt aber auch Kritik.

Angenommen, ich will im Ostalbkreis mein neues Auto zulassen. Dann gehe ich in die Zulassungsstelle beim Landratsamt Aalen, zücke mein Handy mit der Luca-App, scanne den schwarzweißen QR-Code auf dem Plakat an der Tür. Das war dann mein Check-In.

Der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse (CDU) präsentiert den Einsatz der Luca-App Landratsamt Ostalbkreis

Dasselbe mache ich beispielsweise im Kleiderladen, im Cafe, im Kino, in der Kirche, im Konzert – vorausgesetzt, das hat alles wieder auf oder findet statt. Stellt sich später bei einem Corona-Test heraus, dass ich infiziert bin, bekommt das zuständige Gesundheitsamt meine gescannten Kontakte, meine Check-Ins. Das Gesundheitsamt kann dann theoretisch alle warnen, die mit mir zur selben Zeit am gleichen Ort waren. Theoretisch deshalb, weil diejenigen ebenfalls eine entsprechende App haben müssten.

Zusätzlich zu zahlreichen Corona-Impfungen gilt die zeitnahe und lückenlose Verfolgung von Kontakten oder auch möglichen Infizierten als weiterer Schritt, um die Pandemie einzudämmen.

Ostalbkreis setzt auf Luca-App Das Gesundheitsamt in Aalen kann nach Angaben des Landratsamtes seit Anfang Mai Daten der Luca-App elektronisch empfangen und auch für die Kontaktnachverfolgung nutzen. Momentan gibt es Plakate mit QR-Codes in folgenden Behörden: Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörden, Bußgeldstelle, Jobcenter, verschiedene Bereiche des Ordnungsamtes, etwa beim Waffenrecht.

Kreis Heidenheim in Testphase Nach Darstellung des Landratsamtes in Heidenheim ist die digitale Kontaktnachverfolgung ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ein großes landkreisweites Netz sei nötig, heißt es. Derzeit läuft noch der Testbetrieb, so eine Pressesprecherin. Erste Erfahrungen beim Einsatz der App erwarte man nach Pfingsten.

Luca-App im Alb-Donau-Kreis und Kreis Biberach Das Gesundheitsamt ist laut einer Mitteilung des Landratsamt des Alb-Donau-Kreises an der Nutzung der Luca-App sehr interessiert. Die technischen Voraussetzungen seien geschaffen worden, heißt es in einer Mitteilung an den SWR. Die Behörde befürchtet allerdings, dass bei sehr großen Datenmengen enge Kontaktpersonen nur mit großem Aufwand oder gar nicht herausgefiltert werden können. Das könnte beispielsweise bei Restaurants mit vielen Tischen oder bei Biergärten der Fall sein. Momentan können die Verantwortlichen selber entscheiden, ob sie lediglich einen QR-Code für den ganzen Bereich vergeben oder weitere QR-Codes für bestimmte Bereiche oder einzelne Tische im Restaurant beziehungsweise Biergarten. Im Kreis Biberach ist die App seit Ende März freigeschaltet.

Kreis Dillingen als Modellregion für die Luca-App Im Kreis Dillingen ist die Luca-App schon seit fast zwei Monaten scharf und einsatzbereit. Der Landkreis Dillingen hatte als Modellregion lange vor dem Freistaat Bayern eine Linzenz der Luca-App erworben. Das Interesse der Wirtschaft war nach Darstellung des Pressesprechers beim Landratsamt groß. Landrat, Leo Schrell (Freie Wähler), warb für die App. Er sieht den Vorteil vor allem darin, dass die Daten bei den Gesundheitsämtern direkt eingespeist werden können. Inzwischen haben mehrere Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomen und Behörden im Landkreis die Luca-App. Erfahrungen mit der App habe das Gesundheitsamt Dillingen allerdings noch nicht sammeln können, sagte dessen Leiterin Uta-Maria Kastner dem SWR. Denn die App ist noch kaum verbreitet, zudem hatte seither fast nichts geöffnet - Handel, Gastronomie und andere Bereiche sind noch im Lockdown. Dennoch erhoffen sich die Gesundheitsämter deutliche Vorteile gegenüber Papierlisten. Möglicherweise lassen sich durch die App beispielsweise Zeiträume oder auch Kontakte auf einzelne Tische in Restaurants besser eingrenzen, so Uta-Maria Kastner. Sinnvoll wäre nach ihrer Ansicht, wenn beispielsweise möglichst viele Gastronomiebetriebe, aber auch Veranstalter die Luca-App mit dem QR-Code einsetzen würden.

Vor allem die Wirtschaft erhofft sich Erleichterungen vom Einsatz digitaler Lösungen wie der Luca-App. Kontakte könnten schneller nachvollzogen und Infektionsketten schneller unterbrochen werden, schreibt die Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg. Für Handel, Gastronomie und die Veranstaltungsbranche könnten dauerhafte Öffnungen möglich werden, heißt es in einer Mitteilung.

"Die Event- und Veranstaltungsbranche, aber auch Kultur und Tourismus sind seit einem Jahr faktisch im Lockdown. Handel, Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen kämpfen ebenfalls mit erheblichen Einschränkungen. Sobald vertretbar und gesetzlich möglich, muss eine Öffnung in Aussicht gestellt werden können." Thorsten Drescher, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer IHK Ostwürttemberg,

Die IHK bietet kostenfreie Webinare, damit Unternehmen sich mit Luca vertraut machen und das System in den Geschäftsalltag integrieren können. Thema dabei soll auch sein, wie der Check-In organisiert wird, falls der Kunde oder die Kundin die App nicht installiert hat.

Ende der Zettelwirtschaft?

Einzelhandel, Cafés, Friseure, Orte mit öffentlichem Publikumsverkehr - alle mussten bisher zu den Öffnungszeiten Papierlisten führen und die Daten ihrer Kundinnen und Kunden erfassen; in der Regel Name, Adresse und Zeitraum des Aufenthaltes. Das ergab Berge von Zetteln. Nicht selten lagen die Zettel offen einsehbar auf dem Tisch.

Papierlisten sollen durch den Einsatz der Luca-App irgendwann nicht mehr nötig sein, so auch die Hoffnung der Landratsämter. Das Land Baden-Württemberg und auch der Freitstaat Bayern haben inzwischen entsprechende Lizenzverträge mit dem Betreiber abgeschlossen.

Die Luca-App eines privaten Betreiberrs und die Corona-Warnapp des Bundes nebeneinander auf einem Smartphone dpa Bildfunk Kay Nietfeld

Ist die Luca-App besser als die Corona-Warnapp des Bundes?

Die Nutzung beider Apps ist für die Bürgerinnen und Bürger freiwillig und kostenlos. Beide können über den App-Store auf das Smartphone geladen werden.

Die Luca-App auf einem Smartphone, das Land setzt auf das System dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Die Luca-App erkennt Orte, an denen jemand war. Dazu muss allerdings der QR-Code gescannt worden sein. Beispiel: Wenn jemand bei der Bußgeldstelle in Aalen war und dort den QR-Code gescannt hat, dann kann das Gesundheitsamt im Falle einer Corona-Infektion bei dem- oder derjenigen die Check-Ins zurückverfolgen. Es geht letztlich darum, diejenigen zu warnen, die im selben Zeitraum am selben Ort waren. Voraussetzung ist bei beiden Apps, der Luca-App und der Corona-Warnapp des Bundes, dass die Betroffenen sie haben.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung trackt Begegnungen und keine Orte dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Becker

Die Corona-Warnapp des Bundes geht anders vor: Sie erkennt (trackt) Begegnungen und warnt dann die Menschen, die Kontakt zu einem oder einer Infizierten hatten. Die entsprechenden Daten werden nur auf dem Handy des Nutzers gespeichert. Außerdem kann man über die Corona-Warnapp Testbefunde abrufen. Sie soll mit weiteren Funktionen bestückt werden. Beispielsweise soll man sich auch mit dieser App irgendwann im Restaurant registrieren können.

Problem bei beiden ist: Menschen, die kein Smartphone haben oder diese App nicht nutzen, werden nicht erfasst.

Die Hackervereinigung Chaos Computer Club (CCC) bemängelt Sicherheitslücken. Das Luca-System sei potenziell jederzeit in der Lage, einzelne Geräte eindeutig zu identifizieren. Auch Datenaktivisten wie Jens Kaufmann aus Ulm kritisieren Möglichkeiten des Missbrauchs bei Luca. Die Luca-App habe handwerkliche Mängel, sagt er. Schlagzeilen machte die App mit Sicherheitslücken: Man konnte beispielsweise Menschen in den Osnabrücker Zoo einchecken, obwohl diese dort nicht waren.

Außerdem sei nicht nachvollziehbar, warum zur bereits bestehenden die Corona-Warnapp des Bundes jetzt Länder wie Baden-Württemberg und der Freistaat Bayern zusätzlich Lizenzen für eine App eines privaten Anbieters für Millionen Euro aus Steuergeldern erworben haben, bemängelt Kaufmann. Er weist darauf hin, dass die Corona-Warnapp des Bundes ständig weiterentwickelt wird.

Kritik wird auch an der Auftragsvergabe durch die Länder laut. Denn es gab weder eine Ausschreibung für eine Luca-App noch ein offizielles Vergabeverfahren. Allerdings gibt es zahlreiche Anbieter für eine elektronische Kontaktdatenerfassung. Dennoch hat Baden-Württemberg mit neun anderen Bundesländern die Luca-App ohne Teilnahme-Wettbewerb vergeben.

Zur Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen setzt Baden-Württemberg landesweit auf die Luca-App. Die App herunterzuladen und zu nutzen, ist freiwillig und kostenlos.

Das Land hat die erforderlichen Lizenzen beschafft, die Gesundheitsämter sind inzwischen technisch ausgerüstet. Erfahrungen zum großflächigen Einsatz der App gibt es wegen des Lockdowns noch nicht.

Datenkritiker bemängeln unter anderem die Möglichkeiten von Datenmissbrauch sowie die Kosten für die Luca-App. Baden-Württemberg bezahlte nach Auskunft des Staatsministeriums rund 3,7 Million Euro für die Lizenz, der Freistaat Bayerns laut Digitalministerium rund 5,5 Millionen Euro.

Auch an der Vergabe durch die Länder ohne vorherigen Teilnahme-Wettbewerb wurde Kritik laut. Bei der Auswahl von Apps zur Kontaktverfolgung sei zu einseitig auf Luca gesetzt worden, hieß es.