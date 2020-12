Dutzende Landwirte haben am Donnerstag mit ihren Traktoren hupend das Büro der Bundestagsabgeordneten Mattheis (SPD) in Ulm umrundet. Sie forderten den Rücktritt von SPD-Bundesumweltministerin Schulze.

Die Landwirte beteiligten sich an einer bundesweiten Protestaktion des Netzwerkes "Land schafft Verbindung" (LsV). Ralf Zwiebler

Die Landwirte beteiligten sich an der bundesweiten Aktion des Netzwerkes "Land schafft Verbindung" (LsV). Im Mittelpunkt der Proteste stand die SPD. Die Bauern übergaben nach Auskunft eines Sprechers danach an den Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir ein Schreiben mit der Rücktrittsforderung. In Aalen (Ostalbkreis) gab es eine ähnliche Aktion.

"Das lassen wir uns so nicht bieten" Harald Greiner, Netzwerk "Land schafft Verbindung"

Die Landwirte beklagen unter anderem, dass sie von der Ministerin für den Verlust der Artenvielfalt allein verantwortlich gemacht werden. "Das lassen wir uns so nicht bieten", sagte Sprecher Harald Greiner dem SWR. "Es heißt immer, die Landwirtschaft ist an allem schuld, am Artensterben, der Umweltverschmutzung und am CO2-Ausstoß. Und jetzt ist das Fass übergelaufen." Der Aufforderung nach Gesprächen sei Schulze nicht gefolgt.