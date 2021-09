Long-Covid-Studie in Ostwürttemberg

per Mail teilen

Eine neue Studie will Langzeitfolgen bei Coronakranken aus Ostwürttemberg erfassen. Daran beteiligt sind unter anderem das Universitätsklinikum Ulm und mehrere Gesundheitsämter. Schlafstörungen, Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten oder Atembeschwerden - darüber klagen viele Betroffene nach der eigentlichen Covid-19-Erkrankung. Die Beschwerden werden auch Long-Covid genannt, sie können laut Mitteilung der Uniklinik Ulm noch Monate nach der akuten Infektion andauern. Nun sollen Menschen in Ostwürttemberg, die sich vorigen Winter infiziert hatten, Fragebögen bekommen, mehr als 12.000 werden in der Region verschickt. Bei den Fragen geht es zum Beispiel darum, wie es den Betroffenen jetzt geht und um ihren Alltag nach der Infektion. Etwa 15 Minuten braucht man für die Antworten, ein frankierter Rückumschlag ist auch dabei.