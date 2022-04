Aktionstag in Senden zu Long-Covid: Experten wollen aufklären

Jeder zehnte Corona-Erkrankte leidet an Spätfolgen des Virus. Noch ist wenig über Long-Covid bekannt. Deswegen wollen Experten jetzt in Senden (Kreis Neu-Ulm) aufklären.

Atembeschwerden, anhaltende Müdigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Mit diesen Beschwerden wenden sich immer mehr Corona-Genesene an die Uniklinik Ulm. Dort forscht die Sportmedizinerin Jana Schellenberg zu möglichen Therapien. Die Long-Covid-Forschung stehe "ziemlich am Anfang".

Was ist über Long-Covid bekannt?

In Ulm sammelt die Ärztin im Team mit anderen Forschern Daten darüber, was die Hauptbeschwerden von Long-Covid-Patienten sind. Dabei testet sie das Lungenvolumen, macht Langzeit-EKGs und auch Belastungstests und vergleicht die Ergebnisse mit denen von gesunden Menschen.

Ein einheitliches Krankheitsbild Long-Covid gibt es bisher nicht. Zu den häufigsten gesundheitlichen Langzeitfolgen von Covid-19 zählen Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit (Fatigue), Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen, Muskelschwäche- und -schmerzen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

"Leider gibt es auf dem Markt noch kein Medikament, das gegen alle Long-Covid-Beschwerden wirkt."

Expertin: Dauert lange, bis man nach Long-Covid wieder fit ist

Es sei wichtig zu verstehen, dass der Körper nach einer Virusinfektion Zeit braucht, bis er wieder leistungsfähig ist. Kein Grund zur Panik, Geduld ist gefragt, so die Ulmer Sportmedizinerin, die auch eine Covid-Sprechstunde anbietet. Sie rät zu gesunder Ernährung mit vielen Vitaminen. Körperliche Symptome seien aber nur ein Teil von Long-Covid. Probleme entstehen Schellenberg zufolge auch durch psychische Belastungen während der Pandemie. Dadurch neigen Patientinnen und Patienten nun eher dazu, verstärkt auf ihre Beschwerden zu achten, sagt die Medizinerin.

"Viele Patienten haben im Verlauf der Pandemie einen wirklichen Lebensumbruch erlebt und konnten oft nur noch im Homeoffice arbeiten."

Otto Rommel zum Beispiel war coronakrank. Sogar zweimal. Zu Beginn der Pandemie mit einem leichten, dann mit einem schweren Verlauf. Auch genesen fühlt er sich noch lange nicht gesund. Er hat schon landesweit mehrere Selbsthilfegruppen für unter Long-Covid leidende Menschen gegründet. Beim Aktionstag will er mit Vorurteilen aufräumen. Long-Covid habe "rein gar nichts mit Simulieren zu tun."

Was ist Long Covid? Längerfristige, gesundheitliche Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion umfassen Beeinträchtigungen von körperlicher und psychischer Gesundheit, die im Zusammenhang mit einer vorangegangenen SARS-CoV-2-Infektion stehen und Funktionsfähigkeit im Alltag und Lebensqualität negativ beeinflussen. Die Beeinträchtigungen treten entweder bereits in der akuten Erkrankungsphase auf und bleiben längerfristig bestehen, oder sie treten im Verlauf von Wochen und Monaten nach der Infektion (wieder) auf. Dabei wird über sehr unterschiedliche Symptome berichtet, die allein oder auch in Kombination auftreten und von sehr unterschiedlicher Dauer sein können. Bislang lässt sich daher kein einheitliches Krankheitsbild abgrenzen. Zudem sind die zugrunde liegenden Mechanismen noch nicht geklärt, wobei Erkenntnisse hierzu dank intensiver Forschung fortlaufend hinzukommen. "Long COVID" wird als gesundheitliche Beschwerden definiert, die jenseits der akuten Krankheitsphase einer SARS-CoV-2-Infektion von vier Wochen fortbestehen oder auch neu auftreten. Als Post COVID-Syndrom werden Beschwerden bezeichnet, die noch mehr als zwölf Wochen nach Beginn der SARS-CoV-2-Infektion vorhanden sind und nicht anderweitig erklärt werden können. Somit umfasst "Long COVID" sowohl im Anschluss an eine akute COVID-19-Erkrankung vier bis zwölf Wochen nach Symptombeginn noch bestehende Symptome als auch das "Post-COVID-19-Syndrom". Quelle: Robert-Koch-Institut RKI

"Long-Covid braucht mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und die Politik muss die Forschung deutlich besser fördern."

Interesse an Long-Covid rund um Ulm ist groß

Betroffene wie Otto Rommel aus dem Stuttgarter Raum sowie Ulmer Ärztinnen und Ärzte drängen auf mehr Sensibilität im Umgang mit den Langzeitfolgen von Corona, auch aus psychosomatischer Sicht. Initiiert hat den Aktionstag Marc Löchner, der im Kreis Neu-Ulm das Netzwerk "Gesundheitsregion plus" leitet. Ein Aktionstag, wie der in Senden, sei gerade dieses Frühjahr genau richtig. "Den Bürgerinnen und Bürgern muss wieder mehr bewusst sein, dass Corona uns noch lange beschäftigen wird," betont Löchner. Die Veranstaltung in Senden war vorab schon nahezu ausgebucht, so Löchner. Das Interesse sei da.