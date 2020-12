per Mail teilen

Der zweite Lockdown trifft vor allem den lokalen Einzelhandel hart. Manche Geschäfte bieten ihre Produkte daher in einem "virtuellen Schaufenster" an. Ein Überblick von Ulm bis zur Ostalb.

Lokal kaufen in Ulm

In Ulm setzen einige Einzelhändler während der Schließung auf die App "neighborshopz". Dort können Kunden einfach nach Region oder explizit nach einzelnen Shops suchen und sich durchs Sortiment klicken. Die Auswahl aus Ulm ist groß: Von Masken, Kleidung, Schuhen über Kosmetika bis hin zu Kaffee und Wein ist fast alles dabei.

Ein Bild der Vergangenheit: Die meisten Geschäfte in Ulm haben zurzeit geschlossen. SWR Sarah Umla

Ähnlich funktioniert auch die Online-Plattform "'#ZusammenhaltUlm". Hier bieten auch Shops aus Ulm ihre Produkte an, aber auch Musiker und Künstler präsentieren ihre Arbeit. Neben Essen gibt es also auch CDs, Konzerte oder Gemälde zu kaufen. Für Unentschlossene bleibt immer noch die Option eines Gutscheins.

Auch das Ulmer Citymarketing hat einen Lieferservice ins Leben gerufen: den "Weihnachtskurier". Mehr als 15 Geschäfte machen mit. Wer bis 12 Uhr bestellt, bekommt die Ware noch am selben Tag geliefert.

Lokal kaufen im Ostalbkreis

In Aalen ist das letzte Weihnachtsgeschenk nur ein Anruf, eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail entfernt. Rund 30 Mitglieder von Aalen City aktiv bieten ihre Produkte zur Lieferung an. Eine Übersicht, wer mitmacht, gibt im Netz auf verliebt-in-Aalen.de. Und dabei soll auch der persönliche Kontakt nicht zu kurz kommen. Mit Handy und "Facetime" kann der Kunde die Ware anschauen oder sich gleich das gesamte Sortiment präsentieren lassen.

Großes Shopping ist in Aalen zurzeit nicht möglich. Die meisten Geschäfte sind geschlossen. (Archivbild) SWR

Der Handels- und Gewerbeverein Schwäbisch Gmünd bietet auf seiner Webseite auch eine Übersicht zu Lieferoptionen in der Stadt. Von Schmuck bis Blumen und Wäsche ist hier fast alles dabei. Manche Shops bieten auch eine telefonische Beratung an. Bei anderen kann man auch Produkte zur Reparatur bringen.

Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Aalen haben gemeinsam die Initiative "Hallo Ostalb" ins Leben gerufen. Kunden können dort Gutscheine ihrer Lieblingsläden erwerben und diesen durch die Corona-Zeit helfen. Der Gutscheinwert ist frei wählbar.

Lokal kaufen im Kreis Heidenheim

In Heidenheim gibt es einen lokale Online-Plattform "Heidenheim erleben". Diese ist aber nicht extra wegen der Corona-Pandemie entstanden, sondern bietet das Online-Shopping in der Region schon länger. Weil es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt gibt, ist auf der Seite auch ein "Weihnachtsmarkt in digitaler Gasse" zu finden.