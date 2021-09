Arbeitnehmer zum Lohnverzicht gezwungen

Zwei Arbeitgeber sollen in Ulm einen 56-jährigen Bauarbeiter mit Drohungen und Elektroschocks zum Lohnverzicht gezwungen haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Subunternehmer hatten demnach dem 56-Jährigen, der auf einer Baustelle in der Region arbeitete, einen festen Stundenlohn versprochen. Einen Arbeitsvertrag gab es laut Polizei allerdings nicht. Deshalb kam es Ende August zum Streit. Als der 56-Jährige bei einem Treffen in UIm ein Schreiben unterzeichnen sollte, weigert er sich zunächst, weil er den Text nicht verstand. Als er erneut seinen Lohn einforderte, zwang ihn einer der Beschuldigten mit einem Elektroschocker zur Unterschrift. Danach erhielt der Mann nur knapp ein Drittel des versprochenen Lohns. Er erstattete Anzeige. Gegen den 60-jährigen Arbeitgeber wurde Haftbefehl erlassen, der allerdings gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.