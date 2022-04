Löwenmensch aus dem Museum Ulm macht Karriere als Marionette

per Mail teilen

Das Glanzstück des Museums Ulm, der 40.000 Jahre alte Löwenmensch, startet gerade eine neue Karriere als Marionette. Und macht sich im Theater auf die Suche nach seiner eigenen Geschichte.

Bei einer Grabung am Hohlenstein-Stadel im Lonetal (Alb-Donau-Kreis) waren Forscher in den 1940er- Jahren auf mehr als 200 Bruchstücke aus Mammutelfenbein gestoßen. Erst viel später wurde die Skulptur, um weitere Fundstücke ergänzt, zu einem der ältesten Kleinkunstwerke der Menschheit. Der Löwenmensch ist aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt und damit, so heißt es im Stück des Neu-Ulmer Figurentheaters Topolino, das älteste Puzzle der Welt.

Löwenmensch als neuer Star im Figurentheater Topolino

Der Löwenmensch ist der neue Star im Figurentheater Topolino und darf dort auf die Suche nach seiner eigenen Geschichte gehen.

"Ja, der Löwenmensch ist mal was anderes als die Klassiker, die wir sonst so im Programm haben, und er ist ja eine Figur, die nach Ulm gehört."

Die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer finden den Löwenmenschen an Fäden spannend. Sie entdecken im Theaterstück bei einer Reise in die Steinzeit neue Lieblinge, wie etwa die Höhlenmenschen, und lernen Neues, zum Beispiel, dass der Löwenmensch aus Mammutelfenbein geschnitzt ist.

Theaterstück mit Löwenmensch auch im Museum Ulm

Das Ulmer Museum findet das Theaterstück mit dem Löwenmenschen als Marionette so reizvoll, dass es jetzt auch Teil des Museumsprogramms werden soll.