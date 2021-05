In immer mehr Landkreisen in der Region stehen Lockerungen für den Einzelhandel an. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 150 können Geschäfte "Click and Meet" anbieten.

In Aalen beispielsweise können die Einzelhändler ihre Geschäfte seit Donnerstag öffnen (Archivbild) SWR Frank Polifke Im Ostalbkreis beispielsweise liegt die Inzidenz am Donnerstag den fünften Tag in Folge unter dem Wert von 150. Damit können Einzelhändler "Click and Meet" anbieten, also das Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung und mit negativem Corona-Test. Der Test darf höchstens 24 Stunden alt sein. Für Geimpfte und Genesene entfällt bei Nachweis die Testpflicht. Ostalbkreis stellt Unterschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 150 amtlich fest - Click and Meet für den Einzelhandel ab...Posted by Landratsamt Ostalbkreis on Tuesday, May 18, 2021 Landratsamt Ostalbkreis, Facebook , 20.5.2021, 9:12 Uhr Auch im Kreis Günzburg gilt "Click and Meet" bereits seit Donnerstag. Pro 40 Quadratmeter darf ein Kunde in die Geschäfte, hieß es vom Landratsamt. Außerdem müssen, wie schon zuvor, die Kundendaten bei jedem Einkauf festgehalten werden. Weitere Geschäfte können voraussichtlich ab Freitag öffnen Im Alb-Donau-Kreis, im Kreis Neu-Ulm und im Kreis Biberach ist das Einkaufen mit Termin voraussichtlich ab Freitag möglich. Es ist der zweite Öffnungsschritt sei dem Lockdown im Dezember. Im März gab es in vielen Kreisgebieten Lockerungen, die aber wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen wieder zurückgenommen werden mussten. Bis Pfingsten wird es in Ulm keine Lockerungen geben (Archivbild Ulmer Fußgängerzone) SWR Timo Staudacher "Wir tun alles dafür, dass es losgehen kann, sobald die Landesregierung grünes Licht gibt. Sabine Gauß, Stadt Ulm In der Stadt Ulm und im Landkreis Heidenheim gibt es wegen der hohen Inzidenzen vor Pfingsten noch keine Lockerungen für den Einzelhandel. Die Testmöglichkeiten werden dennoch ausgebaut, die Stadt Ulm stellt am Donnerstag ein extra erarbeitetes Konzept vor. Auf der Seite des Alb-Donau-Kreises gibt es bereits eine Karte, die alle Testzentren im Alb-Donau-Kreis und in der Stadt Ulm anzeigt.