Leere Innenstadt, leere Parks und leeres Donauufer - Ulm wirkt während der Ausgangssperre wie ausgestorben. Fast. Ein paar Menschen sind noch unterwegs - und zwar aus "triftigen Gründen".

Ab 20 Uhr sieht man in der Ulmer Fußgängerzone kaum noch eine Menschenseele. Und wenn dann sind der oder diejenige eilig im Stechschritt unterwegs. "Ich bin Lokführer und bin auf dem Weg zur Arbeit", erzählt ein Mann. Er findet es sogar relativ angenehm durch eine leere Stadt zu laufen. Manch ein anderer kommt gerade von der Arbeit und muss schnell nach Hause.

In der Ulmer Fußgängerzone: Gähnende Leere - die Bürgerinnen und Bürger halten sich an die nächtliche Ausgangssperre. SWR Uli Zwerenz

Andere sind aber auch gemütlicher unterwegs. Hundebesitzer zum Beispiel. Denn das Gassigehen ist ein "triftiger Grund". Wenn die Natur ruft, muss der Vierbeiner eben nach draußen. "Seine letzte Runde drehen wir dann, wenn er möchte", sagt eine Frau am Ulmer Rathaus.

Kaum Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung

Die meisten Ulmer halten sich an die Ausgangsbeschränkung, die von vielen als Ausgangssperre empfunden wird. Das bestätigt auch eine SWR-Umfrage bei der Polizei. Verstöße, die zu einem Bußgeld führen, gibt es demnach kaum. In Ulm und im Alb-Donau-Kreis gab es seit Mitte Januar laut Polizei bei 2.500 Kontrollen nur rund 120 Verstöße. Zusammen mit den Kontrollgängen der Stadt erhöht sich die Zahl in Ulm auf insgesamt rund 20 Anzeigen pro Woche.

Oft reicht eine Belehrung der Beamten. Bußgelder müssen sie nach eigenen Angaben selten verhängen. Auch im Ostalbkreis hat die Polizei wenig Arbeit mit Menschen, die ohne triftigen Grund das Haus verlassen. Bei rund fünf Prozent der Kontrollen wurden Verstöße festgestellt. In Ellwangen gab es laut Polizei sogar Nächte ohne einen einzigen Vorfall. In Schwäbisch Gmünd halten sich die Einwohner ebenfalls mit großer Mehrheit an die 20 Uhr-Regel. In Bayern gilt die Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr. In den bayerischen Kreisen wird laut Polizeipräsidium Schwaben/Süd nur in wenigen Einzelfällen gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen.

Kein Ende der Beschränkung in Sicht

Die Beschränkung wird vermutlich auch weiter bestehen bleiben, so ein Sprecher der baden-württembergischen Landesregierung. Der Lockdown mit der 20-Uhr-Regel habe gerade in Baden-Württemberg zu besonders niedrigen 7-Tage-Inzidenzwerten geführt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird sich laut Pressesprecher dazu erst Mitte kommender Woche äußern.