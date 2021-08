Ein Lastwagen hat am Mittwoch in Heidenheim 150 volle Bierkisten verloren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchschlugen die Kisten in einem Kreisverkehr im Stadtteil Mergelstetten die Lkw-Plane und flogen auf die Straße. Die B19 musste zweieinhalb Stunden gesperrt werden.