LKW bleibt unter Bahnbrücke stecken

Auf der B290 in Jagstzell im Ostalbkreis ist am Mittwochvormittag ein Lastwagen unter einer Bahnbrücke stecken geblieben. Der 45-jährige Sattelzugfahrer war laut Polizei auf der B290 von Stimpfach in Richtung Ellwangen unterwegs. In Jagstzell im Ostalbkreis unterschätzte er die Höhe seines Sattelzugs und blieb unter einer Bahnbrücke hängen. Der Sattelzug verkeilte sich mit seinem Auflieger. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Wegen des verunglückten Sattelzugs musste der Bahnverkehr kurzzeitig eingestellt werden. Die B290 war für mehrere Stunden blockiert, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.