Ulm: Lkw reißt Oberleitung der Straßenbahn ab

In Ulm hat ein Lastwagen am Montagnachmittag eine Oberleitung der Straßenbahn mitgerissen und so für eine mehrstündige Störung gesorgt.

Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Gefährt an die Leitungen der Straßenbahn geraten und hat sie abgerissen. Der Unfall passierte am Willy-Brandt-Platz, hier hatte ein Lkw-Fahrer Erdreich für die Begrünung angeliefert. Die Kippfläche war offenbar noch teilweise aufgestellt, als der Fahrer wieder losfuhr. So riss er eine Befestigung mit, schließlich stürzte eine Oberleitung herab. Die Reparatur des Schadens dauerte etwa zwei Stunden, in der Zeit konnten der Willy-Brandt-Platz und eine weitere Haltestelle nicht angefahren werden. Aktuelle Störungsinformation:

Linien 1 und 4: Aufgrund einer Oberleitungsstörung am Willy-Brandt-Platz verkehrt die...Posted by SWU Verkehr GmbH on Monday, November 7, 2022 Es kam zu Störungen nicht nur auf der Straßenbahnlinie 1, sondern auch auf der Buslinie 4. Am frühen Abend war die Oberleitung repariert.