Schuss auf Autofahrer in Biberach? - Fahndung nach Lkw-Fahrer bislang erfolglos

per Mail teilen

Ein Lkw-Fahrer soll sich in Biberach derart über einen Autofahrer aufgeregt haben, dass er eine Pistole zückte und schoss. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Ein unbekannter Lkw-Fahrer soll am Montag in Biberach auf einen vor ihm fahrenden Pkw geschossen haben. Zeugen machten die Ermittler darauf aufmerksam. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Lkw-Fahrer war demnach mit einem blauen Laster und weißem Auflieger in Richtung Warthausen (Kreis Biberach) unterwegs. Er soll zunächst aus seinem Lkw in Richtung des vorausfahrenden Autos geschrien haben. An einer Einmündung zückte er den Aussagen zufolge die Pistole, zielte auf das Auto und gab einen Schuss ab. Dann fuhren beide Fahrzeuge Richtung Warthausen davon. Ob es sich bei der Pistole um eine echte Waffe handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Schuss auf Autofahrer in Biberach? - Weitere Zeugen gesucht

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Lkw-Fahrer - bislang ohne Erfolg. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen. Der Fahrer des Lkw soll etwa 40 Jahre alt sein. Er hatte eine Glatze und einen kurzen Bart am Kinn.