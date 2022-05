per Mail teilen

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochabend auf einem Pendlerparkplatz an der A7 bei Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) eine Parkbank gestohlen. Ein Zeuge beobachtete, wie der 31-jährige Mann die Bank in seinen Anhänger lud. Eine Polizeistreife konnte den Lkw-Fahrer zwischen Berkheim und Memmingen stoppen und das Diebesgut sicherstellen, wie es im Polizeibericht heißt.