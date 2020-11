In Neu-Ulm hat ein Lastwagen am Montagabend Beton-Absperrungen an der Gänstorbrücke beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Fahrer offenbar verbotenerweise über die marode Brücke zwischen Ulm und Neu-Ulm fahren, die für Lastwagen gesperrt ist. Der Lastwagen riss die Absperrung aus der Verankerung, so dass die Busspur vorübergehend nicht befahrbar war. Der Fahrer floh. Die Betonabsperrungen waren als massive Barrikade auf beiden Donau-Seiten aufgebaut worden, um Lkw-Fahrer vom Befahren der Brücke abzuhalten. Die Gänstorbrücke über die Donau gilt als einsturzgefährdet, deshalb wurde ein Lkw-Fahrverbot für die Brücke angeordnet.