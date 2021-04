per Mail teilen

Die Abteilung Sportmedizin an der Universitätsklinik Ulm ist für weitere vier Jahre als Untersuchungszentrum des Deutschen Olympischen Sportbundes lizensiert worden. Wie die Uni-Klinik mitteilt, werden in Ulm pro Jahr rund 200 Sportlerinnen und Sportler medizinisch betreut. Aktuell ist die Sportmedizin auch Anlaufstelle für Athleten, die an Covid-19 erkrankt waren und mit Spätfolgen kämpfen.