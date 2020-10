per Mail teilen

In seiner Schwörrede hat Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch am Montagvormittag die Coronakrise und weitere Themen aufgegriffen, die die Stadt bewegen. Gleich zu Beginn seiner Rede dankte er "Helden des Alltags".

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) sprach in diesem Jahr vor deutlich weniger Zuschauern. Unter den Stadträtinnen, Stadträten und Ehrengästen waren auch Menschen, die in den vergangenen Wochen während der Corona-Pandemie Besonderes geleistet haben.

Ausnahmejahr durch Corona

Weniger Gäste und coronabedingt mehr Platz auf dem Ulmer Weinhof bei der Schwörrede 2020

Als Ausnahmejahr werde dieses Jahr in die Ulmer Stadtgeschichte und die Geschichte des Schwörmontags eingehen, sagte Czisch. Und das nicht nur, weil Feste und Veranstaltungen ausfallen. Kurzarbeit und Gefährdung von Arbeitsplätzen seien sichtbare Zeichen der Krise. Aus den vielen, die sich in der Pandemie selbstlos für andere engagieren, hatte die Bürgerschaft einige ausgelost, die am Montag zur Schwörrede auf dem Ulmer Weinhof eingeladen wurden. Viele hätten geholfen, die Schattenseiten dieser Pandemie für andere zu mildern, sagte Czisch.

"Wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass das menschliche Leben unsicher und unser Wohlstand zerbrechlich ist." Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch

Die Stadt wolle auch in diesem Krisenjahr Stabilität signalisieren und an Investitionsentscheidungen festhalten, besonders in Kultur, Bildung und im Sozialen, so der OB.

Arbeitsplätze von Morgen

Czisch ging auf Errungenschaften in Ulm ein und erwähnte unter anderem die neue Straßenbahn, den Citybahnhof und die Sedelhöfe sowie den Ausbau der Betreuung an den Kitas und Schulen. Große Herausforderungen seien weiterhin Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energiewende und die Anforderungen an eine veränderte Mobilität. Diese Anstrengungen seien aber auch deshalb wichtig, um über Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit die Arbeitsplätze von Morgen zu ermöglichen.

"Unsere Stadt soll grüner, leiser, sauberer werden – das habe ich vor einem Jahr an dieser Stelle gesagt und das gilt auch heute." Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch

Mit den Großprojekten, der Landesgartenschau 2030, mit den Innenstadt-, Stadt- und Ortsteilentwicklungsprojekten werde an der Weiterentwicklung des Ulmer Stadtbildes gearbeitet. Ziel sei eine sozial, kulturell und ökologisch integrierte Stadt, eine wachsende Stadt im Wandel und im Wettbewerb der Städte und Regionen.

"Ulmischer Unternehmungsgeist heißt, die Chancen wahrnehmen, die sich aus der Coronakrise für uns ergeben. Wir sind offen für Neues und neugierig auf die Zukunft". Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch

"Was lehrt uns die Krise?"

Staat, Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung haben ihre Funktionsfähigkeit bewiesen, sagte Czisch mit Blick auf die zurückliegenden Krisenmonate. Nun müssten alle wachsam bleiben. Denn das Virus sei immer noch da und jederzeit fähig, die Anstrengungen der letzten Monate zunichte zu machen. Dass Ulm bis jetzt einigermaßen glimpflich durch die Krise gekommen sei, habe im Wesentlichen drei Gründe - die überwältigende Disziplin der Bürgerinnen und Bürger, ein leistungsfähiges Gesundheitswesen von hoher Qualität sowie eine schlagkräftige, einsatzwillige, professionell handelnde Verwaltung.

Mit Blick auf die Leistungen des Gesundheitssystems schlussfolgerte der OB, es sei wichtig aus dieser Krise zu lernen.

"Nur wenn wir Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen auskömmlich finanzieren und das Personal angemessen bezahlen, können wir das hohe Niveau halten, das vielen unter uns schlicht das Leben gerettet hat." Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch

Die solidarische Bewältigung der Coronafolgen verlange aber auch nach einer europäischen Lösung. Die Stadt Ulm sei stolz auf ihren Beitrag für ein gemeinsames Europa, das tief im Selbstverständnis verankert sei.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch erneuert den Schwur

Seine Rede beendete das Ulmer Stadtoberhaupt zum Klang der Schwörglocke mit denselben Worten wie schon sein Vorgänger im Jahr 1397:

"Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein in den gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne allen Vorbehalt". Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch

Auch der restliche Tag wird anders ablaufen, als in den vergangenen Jahren. Das Nabada, der bunte Wasserumzug auf der Donau am Nachmittag, ist abgesagt worden. Und auch die Feierlichkeiten, die Partys und das gemütliche Beisammensein im Stadtpark Friedrichsau sollen in diesem Jahr nicht stattfinden.