Fischerstechen Ulm 2022: Hier geht's zum Livestream

Am Sonntag geht es rund auf der Donau in Ulm: Das Fischerstechen steht an. Der SWR überträgt das Traditionsereignis ab 15:55 Uhr im Livestream.

Frank Wiesner vom SWR Studio Ulm moderiert den Livestream zum Fischerstechen. Co-Moderator ist Frank Harpenschläger, der schon in verschiedenen Kostümen beim Fischerstechen dabei war.