Live-Blog: Vier Landwirtinnen sieben Parteiprogramme

per Mail teilen

Vorberichte, Porträts und natürlich die Ergebnisse der Wahlkreise. In unserem Live-Blog lesen Sie alles zur Bundestagswahl 2021 rund um Ulm, Heidenheim, Aalen und Schwäbisch Gmünd.

Landwirtinnen sieben Parteiprogramme

14:38 Uhr

Zwei Expertinnen aus Neu-Ulm/Hausen und Attenhofen bei Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm haben die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagwahl zum Thema Landwirtschaft untersucht. Gemeinsam mit zwei weiteren Landwirtschafts-Expertinnen aus Bayern haben sie die Programme quasi durchgesiebt. Was dabei zum Thema Landwirtschaft im Sieb hängen blieb präsentieren sie auf einer eigenen Internetseite. Und folgerichtig heißt die Seite Parteisieb.

Die Wahlkreise 254 und 255: Donau-Ries und Neu-Ulm

11:26 Uhr

In den Wahlkreisen Neu-Ulm und Donau-Ries treten bei der Bundestagswahl 2021 viele Mandatsträger an. Im Wahlkreis Neu-Ulm geht allerdings wegen der "Maskenaffäre" ein neuer CSU-Kandidat an den Start.

Der Wahlkreis 292: Biberach

10:54 Uhr

Der Wahlkreis Biberach ist traditionell eine CDU-Hochburg. Doch können Anja Reinalter (Grüne) und SPD-Mann Martin Gerster Josef Rief von der CDU nahekommen?

Der Wahlkreis 291: Ulm

10:38 Uhr

Jahrzehntelang dominierte die CDU den Wahlkreis Ulm. Geht es nach den Grünen, soll sich das bei der Bundestagswahl ändern. Bereits in der Landtagswahl konnte die Partei punkten.

Der Wahlkreis 270: Aalen-Heidenheim

10:10 Uhr

Bisher war es eine klare Sache: Seit 1965 gingen alle Direktmandate bei Bundestagswahlen an die CDU. Bleibt das auch so? Die SPD hofft auf einen Stimmungsumschwung.

Der Wahlkreis 269: Backnang-Schwäbisch Gmünd

10:06 Uhr

Im Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd wird sich mit der Wahl im September viel ändern. Zwei langjährige Abgeordnete von CDU und SPD treten nicht mehr an. Es gibt neue Gesichter.

Willkommen zu unserem Live-Blog zur Bundestagswahl 2021!

10:02 Uhr

Hier halten wir Sie ab sofort über die Bundestagswahl rund um Ulm, Heidenheim, Aalen und Schwäbisch Gmünd auf dem Laufenden. Wir versorgen Sie mit Informationen vor der Wahl und natürlich aktuell mit den Ergebnissen am Wahlabend.

Lesen Sie alles über die Wahlkreise in der Region Donau-Iller und Ostwürttemberg: