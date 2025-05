17:29 Uhr

Klar, beim Deutschen Musikfest wird es hauptsächlich um die Akustik gehen. Aber auch für die Augen soll es etwas geben, bei den sogenannten Sound Bridges. Auf der Neu-Ulmer Donauseite spielen die Stadtkapellen Ulm und Neu-Ulm, auf der Ulmer Seite singt der Motettenchor der Münsterkantorei Ulm. Visuell verbunden werden Sie durch große Scheinwerfer. Ein Zusammenspiel von Lichtstrahlen, Chorgesang und dem Klang von Instrumenten. Endlich mal Brücken über der Donau, die nicht marode sind!

So sollen die Sound Bridges über der Donau optisch aussehen. SWR

Seit Montag wird für dieses Highlight an beiden Ufern geprobt. Die Aufführungen finden am Freitag und Samstag um 22:30 statt. Eine öffentliche Generalprobe gibt es morgen, am Donnerstag, schon zur gleichen Zeit.