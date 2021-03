Gesundheitsminister Spahn (CDU) will eine Liste mit den Abgeordneten veröffentlichen, die Anfragen für Corona-Schutzmaskengeschäfte weitergeleitet haben. Politiker aus Aalen, Ulm und Neu-Ulm finden das gut.

Die Liste diene der Transparenz und müsse vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag veröffentlicht werden, so der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter aus Aalen. Auch er könnte auf der Liste stehen, drei bis vier Anfragen von Unternehmen habe er weitergeleitet, nachdem der Gesundheitsminister Abgeordnete dazu ausdrücklich aufgefordert hatte. Kiesewetter hat dafür nach eigenen Angaben weder Provision noch sonstige Vorteile erhalten.

Die Bundestagsabgeordneten Ekin Deligöz (Grüne), Roderich Kiesewetter (CDU) und Hilde Mattheis (SPD) (v.l.n.r.). dpa Bildfunk Collage: SWR

Auch sein Unionskollege Norbert Barthle aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) könnte auf dieser Liste zu finden sein. Denn der CDU-Bundestagsabgeordnete hat nach eigenen Angaben das Gesundheitsministerium auf eine Firma in Heubach (Ostalbkreis) aufmerksam gemacht. Das Unternehmen hatte angeboten, Gesichtsschilder aus Plexiglas herzustellen. Ob aus dem Angebot etwas geworden ist, weiß Barthle nach eigener Aussage nicht. Allerdings wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dafür eine Provision einzustreichen, sagte er dem SWR.

Die Ulmer CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer hat ebenfalls Anfragen aus der Wirtschaft weitergeleitet. Zwei oder drei Firmen aus der Region hätten sie kontaktiert, sagt sie. Es gehe jedoch gar nicht, für solche Aktionen Provisionen anzunehmen, so Kemmer.

Auch Mattheis hat Anfrage weitergegeben

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis aus Ulm hat mindestens eine Anfrage für ein Maskengeschäft nach Berlin weitergeleitet. Selbstverständlich, sagt sie, ohne die Hand dafür aufzuhalten. Ekin Deligöz geht nicht davon aus, auf der Liste zu stehen. Aus ihrer Region sei kein Maskenhersteller auf sie zugekommen, um ein Geschäft einzufädeln, so die Grünen-Politikerin aus Neu-Ulm.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat die Führung der Unionsfraktion ihren Abgeordneten eine Frist bis Freitagabend gesetzt. Bis dahin sollen sie sich zu möglichen finanziellen Vorteilen im Zusammenhang mit pandemiebezogenen Geschäften äußern, so Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in einem Brief, der dem SWR vorliegt.

Nüßlein und Löbel haben Union inzwischen verlassen

Die Abgeordneten Georg Nüßlein (CSU) aus dem Wahlkreis Neu-Ulm und Nikolas Löbel aus dem Mannheimer Wahlkreis (CDU) sollen Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Maskengeschäften kassiert haben. Beide sind inzwischen aus ihren Parteien und der Unionsfraktion ausgetreten.