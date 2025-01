Der Schmiermittel-Hersteller Liqui Moly hat einen Rekordumsatz eingefahren. Das Ulmer Unternehmen hat erstmals die Marke von einer Milliarde geknackt. Das kommt auch der Belegschaft zu Gute.

Das Wortspiel liegt bei dieser Meldung auf der Hand: Es läuft wie geschmiert bei Liqui Moly, dessen Geschäft Motoröle und Additive sind. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen aus Ulm zum ersten Mal mehr als eine Milliarde Euro Umsatz gemacht.

Angestellte von Liqui Moly bekommen bis zu 7.000 Euro Prämie

Damit hat Liqui Moly nach eigenen Angaben sein für 2024 gestecktes Ziel erreicht. Die Erlöse kletterten um 12,1 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro. Das gute Ergebnis zahlt sich auch für die 1.200 Beschäftigten aus. Das zur Würth-Gruppe gehörende Unternehmen belohnt sie mit bis zu 7.000 Euro Prämie.

Dabei war der Start ins Jahr 2024 nicht einfach. Damals hatten der Firma noch Lieferengpässe bei zugleich hoher Nachfrage Probleme bereitet.

Liqui Moly setzte weiter auf Wachstum und kündigte Investitionen an. 20 Millionen Euro steckte der Schmierstoff-Hersteller in den Stammsitz in Ulm und in den Standort Saarlouis, weil die Kapazitäten erschöpft waren.

Liqui Moly macht keine Angaben zum Gewinn

Wie hoch der Gewinn ausgefallen ist, teilte Liqui Moly dagegen nicht mit. Am meisten Umsatz habe man in Deutschland erzielt, dahinter folgen die USA. Insgesamt verkauft das Unternehmen seine Produkte in 150 Länder.