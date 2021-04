Nicht nur in der Bauwirtschaft fehlt Material. Der Ulmer Motoröl-Hersteller Liqui Moly betont in einem öffentlichen Brief, dass er erheblich unter Rohstoffknappheit leidet. "Unsere Vorratstanks sind leer", schreibt Liqui-Moly-Chef Ernst Prost. Auch fehlten Verpackungen, Kanister, Fässer, Verschlüsse und Folien. Es sei eine Beschaffungstragödie, die nicht nur am gesperrten Suezkanal liegen könne, sondern auch an Homeoffice, Kurzarbeitergeld und fehlendem Engagement von Zulieferfirmen. Auch sei es derzeit kaum möglich, Schiffscontainer für den Export der Ulmer Motoröle in rund 150 Länder zu bekommen.