Der UImer Hersteller von Schmierstoffen, Liqui Moly, hat seit Beginn der Corona-Pandemie über 100 neue Mitarbeiter eingestellt. Nach eigenen Angaben erreichte das Unternehmen sogar ein Umsatzplus, entgegen dem weltweiten Trend von nachlassendem Öl- und Kraftstoffverbrauch. Die Pandemie gehe nicht spurlos an der Firma vorüber, so Geschäftsführer Ernst Prost, dennoch werde weiter in Personal investiert. Außerdem verdoppelte Liqui Moly die Ausgaben für Werbung und Marketing.